Москва, , 05:10 — REGNUM Напрасными жалобами является заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу потерь для Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал 3 июня на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, сетования украинского лидера не отразятся на действиях главы Белого дома Джо Байдена.

«Зеленский жалуется американцам: Украина ежегодно будет терять из-за Северного потока-2 три млрд долл и ей нечем будет кормить армию. Но вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на Байдена», — считает парламентарий.

Он пояснил, что для американской администрации более важными являются отношения с немецкими властями.

«Для него Германия куда важнее. А Киев все равно у США в кармане: куда он денется?» — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медиагруппа Funke со ссылкой на свои источники распространила информацию о том, что делегация из высокопоставленных должностных лиц Германии посетит Вашингтон для обсуждения вопроса, касающегося проекта «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из Германии обсудит в США «Северный поток — 2»