Ханты-Мансийск, , 05:04 — REGNUM В столице Югры открылась первая в регионе студия для пользователей сети «ТикТок». Об этом сообщает фонд поддержки предпринимательства ХМАО «Мой Бизнес».

Точку для «тиктокеров» открыл предприниматель Адам Актимиров. Это студия для создания видео, трансляции прямых эфиров, интервью. Здесь предлагается специальный свет, штативы для установки смартфонов и видеокамер, фоны для записи.

Отмечается, что данная студия была оборудована для эфиров Фонда поддержки предпринимательства Югры. С приглашением «тиктокеров» эффективность использования данного пространства увеличена.