Приштина, , 05:12 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2595 образцов в крае выявили 18 носителей коронавируса. Ещё 239 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Читайте также:В Косово за сутки выявили пятерых носителей коронавируса

По официальным данным, всего в Косово выявили 107 447 случаев заражения коронавирусом. 103 382 пациента уже здоровы. 2243 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово третий день подряд не умер ни один пациент с COVID-19. Уже неделю за сутки выявляют менее 50 новых носителей инфекции. Лечение проходят 1822 человека.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации.

С 31 мая в республике отменили комендантский час и масочный режим на улицах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 19 новых носителей коронавируса