Курган, , 04:55 — REGNUM В Кургане главный бухгалтер обвиняется в хищении 43,6 млн рублей у четырёх фирм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия женщина, занимая должность главного бухгалтера на производственной фирме с февраля 2014 по май 2020 с помощью специального программного обеспечения ежемесячно переводила деньги со счёта компании на счёт знакомой предпринимательницы. На выведенные в легальный оборот деньги она скупала земельные участки и дорогостоящие автомобили.

Помимо основной фирмы, где она была трудоустроена, главбух нанесла ущерб ещё трем организациям, которым она также оказывала бухгалтерские услуги. Женщина пока находится под домашним арестом. В ближайшее время её дело рассмотрит суд.