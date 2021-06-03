Москва, , 05:11 — REGNUM В четверг, 3 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 4 июня в Москве также ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +8…+10 °C.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +17…+22 °C днём и +5…+10 °C ночью.

В пятницу, 4 июня, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +19…+24 °C. Ночью в регионе ожидается +6…+11 °C. Небольшоя облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне температура воздуха в Москве ночью будет опускаться ниже нуля градусов.

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