Кемерово, , 04:52 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Кузбасс объявил предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды директору общества с ограниченной ответственностью «Барзасская экспедиция» Вадиму Гонееву. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Основание — использование отстойника, зеркало воды которого расположено на уровне гребня водоудерживающей дамбы, что при обильных осадках создаёт угрозу перелива загрязнённых вод в реку Евдокимовка.

«Согласно закону водопользователи при использовании водных объектов обязаны не допускать причинения вреда окружающей среде, своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах», — подчеркнули в ведомстве.

Вадим Гонеев предупреждён, что в случае непринятия надлежащих мер может быть привлечён к ответственности.