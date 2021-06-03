Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Адвокаты признанного виновным в убийстве негра Джорджа Флойда экс-полицейского Дерека Шовина попросили суд о смягчении наказания, сообщает Reuters.

Сообщается, что соответствующее ходатайство подал юрист Эрик Нельсон. В документе указано, что Шовин допустил ошибку, приведшую к смерти негра, из благих побуждений. Также адвокат призвал суд обратить внимание на положительный опыт полицейской службы Шовина и отсутствие уголовного прошлого у подзащитного.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая суд в Соединенных Штатах выявил отягчающие обстоятельства в деле об убийстве негра Джорджа Флойда. По данным суда, Шовин превысил полномочия и проводил задержание с особой жестокостью.

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