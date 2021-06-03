Манагуа , , 04:50 — REGNUM Суд в Никарагуа 2 июня выдал ордер на арест правого оппозиционного политика Кристианы Чаморро, которая обвиняется в отмывании денег и других преступлениях. Об этом сообщает новостной портал El 19 Digital.

Кристиана является дочерью экс-президента Никарагуа Виолеты Барриос де Чаморро, возглавлявшей страну с 1990 до 1997 года.

Отмечается, что запрос на задержание и помещение под стражу Кристианы Чаморро был подан прокуратурой в столичный суд 1 июня. Также правоохранители получили разрешение на проведение обыска в доме политика.

По информации оппозиционного издания La Prensa, брат Кристианы журналист Карлос Фернандо Чаморро заявил, что после пятичасового обыска его сестра находится под домашним арестом.

Кристиана Чаморро намерена участвовать в намеченных в Никарагуа на ноябрь 2021 года президентских выборах, но в настоящее время официально в качестве кандидата от оппозиции ещё не выдвинута.

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