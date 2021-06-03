Каир, , 04:41 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в потасовке в Египте, возникшей из-за вражды между двумя семьями, сообщает портал Masrawy.

По его данным, инцидент произошел в деревне Абу-Хизам. У двух семей возникла ссора, которая переросла в перестрелку и драки. По словам очевидцев, конфликт мог разгореться из-за насоса для полива. Тогда в результате происшествия погиб один человек. Затем семья погибшего открыла огонь по микроавтобусу с людьми.

В результате противостояния погибли десять человек, еще семь получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают египетские силовики.