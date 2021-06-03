Кемерово, , 04:30 — REGNUM Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область объявил предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства заместителю губернатора Глебу Орлову. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

На территории Кузбасса утверждён региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Куратором его является Орлов. Органами прокуратуры установлены риски неисполнения мероприятий адресной программы переселения по этапам 2020−2021 годов и недостижения целевых показателей.

«Несмотря на заключенные с министерством строительства Кузбасса соглашения о реализации этапов 2021 года, администрациями Краснобродского, Новокузнецкого, Осинниковского, Юргинского городских округов по данным на 1 июня 2021 года не проводятся работы по заключению контрактов на строительство многоквартирных домов и приобретение в муниципальную собственность жилых помещений. Непринятие своевременных мер по реализации программных мероприятий и освоению денежных средств может повлечь нарушение жилищных прав граждан, расселение которых предусмотрено до конца 2021 года, недостижение целевых показателей регионального проекта, незаключение муниципалитетами до 31 декабря 2021 года вышеуказанных договоров, соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, исполнение которых позволит обеспечить расселение 90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом», — уточнили в ведомстве.

Глеб Орлов предупрежден, что в случае непринятия надлежащих мер он может быть привлечен к ответственности.