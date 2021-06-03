Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM Российский рыболовный траулер «Амур», столкнувшийся с японской шхуной у острова Хоккайдо, не был задержан в Японии в качестве залога, сообщили в компании «Амурское».

"Ничего такого мы не можем комментировать, у нас официальных нет документов. Это все идут журналистские вбросы», — приводит слова представителей РИА Новости.

В компании подчеркнули, что официальных данных по задержанию судна не поступало. Отмечается, что «Амур» должен отбыть на Сахалин 3−4 июня.

Ранее японское агентство Kyodo заявило, что траулер «Амур» был арестован судом в качестве залога за выплату компенсаций за столкновение судна. Также о задержании российского судна заявлял и генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин.