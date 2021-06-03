Санкт-Петербург, , 04:13 — REGNUM Некоторые ограничения, введенные в России из-за пандемии COVID-19, могут быть отменены после вакцинации от коронавируса 60% населения, сообщил 2 июня журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — сказал министр.

Ранее Михаил Мурашко сообщал, что коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться в России в сентябре 2021 года.

В свою очередь в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшем вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщали, что к концу мая 2021 года в России привились примерно 10% граждан.

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