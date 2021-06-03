Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Пострадавшая от кибератаки мясоперерабатывающая компания JBS полностью восстановит работу своих предприятий по всему миру 3 июня. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба компании.

«Учитывая прогресс, достигнутый нашими командами в решении этой ситуации, мы ожидаем, что завтра мы будем работать почти на полную мощность во всех наших глобальных операциях», — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Андре Ногейры.

Ногейра, подчеркнул, что в настоящее время, как и прогнозировалось накануне, возобновили работу «все наши предприятия по производству свинины, птицы и полуфабрикатов по всему миру, а также большинство наших предприятий по производству говядины в США и Австралии».

В компании отмечают, что на данный момент специалистам компании «не известно о каких-либо доказательствах того, что какие-либо данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы».

Напомним, 30 мая кибератака на IT-системы вынудила американскую компанию JBS, которая является крупнейшим мировым поставщиком мяса, приостановить работу своих предприятий. В JBS предположили, что вредоносное программное обеспечение поступило от организации, возможно, находящейся в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия оперативно рассмотрит обращение США из-за кибератаки на мясоперерабатывающее предприятие JBS, если таковое поступит. В настоящее время в Кремле информацией о предполагаемых организаторах нападения не располагают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США частично возобновили работу предприятия пострадавшей от кибератаки мясоперерабатывающей компании JBS.

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