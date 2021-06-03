Ханты-Мансийск, , 04:10 — REGNUM В Югре первый этап догазификации домов, расположенных до 200 метров от внутрипоселковых и внутригородских сетей газоснабжения, планируется завершить к 2023 году. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на рабочем совещании по вопросу догазификации домовладений граждан, проходившее под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.

На сегодня уровень газификации в Югре составляет 82%. Но есть ещё негазифицированные территории. Такие, как Кондинский район, к примеру. До конца 2021 года в схему газоснабжения региона, которая воплощается с «Газпромом», будут внесены поправки с учётом догазификации.

В целом уровень газификации в Югре на 12% выше среднероссийского показателя, отметила Наталья Комарова на совещании.