Сеул, , 04:07 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 672 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр указывает, что уже два дня подряд в Южной Корее выявляют более 600 инфицированных ежесуточно. Ранее в стране на протяжении трех дней выявляли не более 500 носителей SARS-CoV-2. Эксперты не исключают, что кратковременное снижение заболеваемости было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 142 157. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1968 человек.