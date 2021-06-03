Гонконг, Китай, , 04:04 — REGNUM Пожар вспыхнул на судне в водах к югу от гонконгского острова Цин И в 17:26 по местному времени 2 июня, говорится в пресс-релизе местного правительства, передает агентство Синьхуа.

Департамент информационных служб правительства Специального административного района (САР) Гонконг сообщил, что в 11:09 пожарные использовали два мониторинговых пожарных катера и два реактивных самолета для борьбы с огнем.

По данным департамента, до сих пор сообщений о жертвах не поступало. По данным местных СМИ, речь шла о 120-метровом грузовом судне, перевозившем около 2000 тонн металлолома.