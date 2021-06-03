Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Президент США Джо Байден пересмотрит введенный в стране запрет на работу с китайскими компаниями, которые могут быть связаны с военными КНР, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, полностью отменять запрет глава Белого дома не собирается. Он намерен лишь доработать положения закона. В частности, американский минфин составит перечень китайских компаний, связанных с военными, а также спецслужбами. Конкретно против этих компаний будут вводить некие санкции.

Предполагается, что Байден уже подпишет указ в ближайшие недели. Агентство предполагает, что к пересмотру запрета президента США вынудило решение суда, оспаривавшее ограничения.

Напомним, в январе 2021 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам работать с китайскими компаниями, связанными с военными Китая. Перечень таких компаний составлял Пентагон.