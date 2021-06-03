Сиэтл, США, , 03:50 — REGNUM Новая версия операционной системы Windows была разработана американской корпорацией Microsoft и будет представлена 24 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Сатью Наделлу.

У программы поменяется дизайн, а также появятся дополнительные функции для создателей и разработчиков приложений. Официальный выход новой системы запланирован на осень 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Microsoft выпустил обновленную версию операционной системы Windows 10, в которую не встроен браузер Internet Explorer. Компания прекратит поддержку этой программы 15 июня.

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