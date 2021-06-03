Тюмень, , 03:46 — REGNUM Тюменская школьница выпускает «умные» блокноты в соответствии с популярной у подростков системе планирования — «буллит джорнал». Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень».

Для открытия собственного дела девятикласснице Валерии Шалаевой потребовалось всего четыре тысячи рублей. В её блокнот-ежедневник входит планер, блокнот и элемент самодиагностики, а также трекер привычек. А ещё такой магнитный планер, рассчитанный на 50 тысяч использований.

С идеей «умного» блокнота Валерия Шалаева победила в международном конкурсе «Мой первый бизнес». Своё будущее она видит в предпринимательстве.