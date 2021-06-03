Пекин, 3 июня 2021, 03:41 — REGNUM Представитель материкового Китая осудил 2 июня власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) за распространение лжи о том, что материк стремится заблокировать покупку вакцин от COVID-19 островом, сообщает агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР Ма Сяогуан заявил, что власти ДПП пытаются переложить вину на материк и сделать его козлом отпущения. По словам Ма, материк неоднократно выражал готовность сделать все возможное, чтобы помочь тайваньским соотечественникам бороться с вирусом и помочь им как можно скорее использовать одобренные ВОЗ вакцины с материка.
Само управление ДПП должно быть обвинено в неудачной закупке немецких вакцин, поскольку оно нарушило обычные процедуры закупок и основные бизнес-правила, сообщил Ма.