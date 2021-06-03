Южно-Сахалинск, , 03:35 — REGNUM Три землетрясения магнитудой до 3,7 произошли у побережья Курильских островов, сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН

«Землетрясения зафиксированы рядом с южной группой Курильских островов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаги сейсмособытий залегали на глубине от 31 до 170 километров. При этом жители Курил не ощутили подземных толчков, жалоб в экстренные службы не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его очаг находился в 115 километрах от Северо-Курильска на глубине 80 километров. Жители ощутили подземные толчки интенсивностью до 2 баллов, однако разрушений или пострадавших в результате землетрясения не было.

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