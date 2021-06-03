Пномпень, , 03:27 — REGNUM Китай считается лучшим международным партнером Камбоджи в таких областях, как внешняя дипломатия, экономика, торговля и инфраструктура, показал недавний опрос, сообщает агентство Синьхуа.

Опрос, озаглавленный как «Что думают камбоджийцы? Инсайты и отношение к обществу и политике в Камбодже», был совместно проведен немецким политическим Фондом имени Конрада Аденауэра и глобальной компанией данных, инсайтов и консалтинга Kantar.

В октябре 2020 года было опрошено 1015 граждан Камбоджи в возрасте от 16 до 64 лет в пяти основных географических точках, включая столицу Пномпень, равнину, горы, озеро Тонлесап и прибрежные районы.

Камбоджа и Китай имеют долгую историю прочных политических отношений и установили всеобъемлющее стратегическое партнерство сотрудничества в 2010 году, говорится в исследовании. Обе страны обязались принять различные меры в области политики, безопасности, экономики и отношений между людьми.

«Китай рассматривался респондентами как лучший партнер для Камбоджи, когда речь заходит о торговле, внешней дипломатии и людях. Камбоджийцы указывают на Китай как на лучшего иностранного партнера для своей страны по целому ряду вопросов», — говорят результаты опроса.

Япония и Соединенные Штаты, которые являются крупнейшими донорами иностранной помощи Камбодже после Китая, также заняли высокое место в рейтинге.