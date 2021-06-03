Тюмень, , 03:27 — REGNUM В Тюменской области индекс промышленного производства за январь — апрель 2021 года составил 107,7% к уровню января — апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на региональный департамент департамент экономики.

Рост индекса обеспечен развитием обрабатывающих производств — на 21,7%, химических — на 72,9%, готовых изделий — в два с лишним раза, бумаги и бумажных изделий — на 57,9%, мебели — на 55,8%, электрического оборудования — на 47,3%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 46%, резиновых и пластмассовых изделий — на 30,6%.

Есть определённые успехи в ремонте и монтаже машин и оборудования — рост на 12,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — рост на 10,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — рост на 8,6%.