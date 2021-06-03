Бамако, , 03:20 — REGNUM Все 413 военнослужащих восьмых китайских миротворческих сил в Мали были награждены Почетной медалью мира Организации Объединенных Наций в знак признания их выдающегося вклада в операциях по поддержанию мира, сообщает агентство Синьхуа.

С момента своего развертывания в июле 2020 года китайские миротворческие силы успешно выполнили ряд миссий, порученных Многопрофильной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали, включая вооруженное патрулирование, строительство и медицинскую поддержку.

Восьмые китайские миротворческие силы в Мали состоят из отряда охраны, инженерного отряда и медицинского отряда. Церемония вручения медалей состоялась в лагерях трех отрядов отдельно из-за опасений по поводу пандемии COVID-19.