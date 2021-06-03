Куньмин, Китай, , 03:18 — REGNUM 105-е совместное патрулирование реки Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда завершилось 28 мая, когда четыре китайских судна правоохранительных органов вернулись в порт в провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности в операции приняли участие 122 сотрудника правоохранительных органов из четырех стран, при этом пять судов прошли более 700 км за четыре дня и три ночи, сообщили в департаменте общественной безопасности провинции Юньнань. В ходе патрулирования полицейские досмотрели 62 транспортных средства, 97 человек и 28 тонн груза.

Река Меконг, известная в Китае как река Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок между Китаем, Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Камбоджой и Вьетнамом. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд осуществляют совместное патрулирование на реке Меконг с декабря 2011 года.