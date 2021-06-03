Тюмень, , 03:17 — REGNUM В Тюменской области создано независимое подразделение по профилактике коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новая структура будет подчиняться губернатору области Александру Моору. Подразделение создано в соответствии с указом президента России Владимира Путина и указаниями полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«В связи с организационными изменениями подготовили соответствующие региональные нормативные правовые акты в сфере профилактики коррупции», — отметил глава региона.