Токио, , 03:42 — REGNUM В Японии на одобрение нижней палаты парламента 3 июня поступят поправки к законодательству, упрощающие для мужчин процесс выхода в декретный отпуск. Об этом сообщает газета Asahi.

В случае одобрения поправок, инициатором которых выступила правящая Либерально-демократическая партия, работодатели будут обязаны способствовать тому, чтобы мужчины сразу после рождения ребёнка брали четыре недели декретного отпуска. Также им вменяется в обязанность ещё при приёме на работу узнавать у будущих сотрудников об их планах по возможному уходу в декретный отпуск при рождении ребёнка.

Обновлённое законодательство в случае положительного голосования вступит в силу с апреля 2022 года.

Напомним, что в Японии возможность уйти в годовой декретный отпуск имеют и женщины, и мужчины. Однако большинство отцов не пользуются этой возможностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассматривает возможность введения обязательных отпусков для мужчин, в чьих семьях появляются дети.

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