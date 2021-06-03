Париж, , 03:13 — REGNUM Граждане Франции должны провести летний отдых внутри республики из-за пандемии коронавируса, заявил французский президент Франиции Эммануэль Макрон. Об этом 2 июня передал телеканал BFM.

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По его словам, в стране есть много мест, где можно провести отпуск. Макрон отметил, что жители страны внесли большой вклад в борьбе с коронавирусом, однако им не следует терять бдительность.

Глава государства сообщил, что в республике по-прежнему действовать предписание о ношении защитных масок. Президент также рассказал, что власти Франции будут и дальше наращивать темпы вакцинации от COVID-19 и с середины июня в стране разрешат прививки для лиц в возрасте от 12 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Эммануэль Макрон привился от коронавирусной инфекции. Глава Франции не уточнил, какую из вакцин он получил.

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