Пекин, , 03:09 — REGNUM Главный наблюдатель за рынком Китая наложил максимальный штраф в размере 36,5 млн юаней ($5,74 млн) на 15 репетиторских фирм на фоне роста жалоб общественности, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

15 учреждений, включая New Oriental Education & Technology Group и Wall Street English, были оштрафованы за нарушения, включая вводящую в заблуждение рекламу и мошенничество с ценами, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Сотрудник управления Юань Силу отметил, что их неправомерные действия нанесли ущерб законным правам и интересам студентов и нарушили упорядоченную рыночную конкуренцию. Фирмам было настоятельно рекомендовано исправить свои проблемы, и рецидив будет означать приостановку бизнеса или отзыв лицензии, добавил он.

Индустрия репетиторства не должна преследовать цели только наращивания прибыли, а беспорядочное расширение должно быть предотвращено, сказал Юань, добавив, что регуляторы рынка построят долгосрочный механизм надзора и улучшат кодекс поведения и принципы надзора.

В первом квартале 2021 года наблюдался рост жалоб на отрасль репетиторства, при этом общее количество жалоб, поданных потребителями через платформу онлайн-услуг «12 315», превысило 47 000, что на 65% больше, чем годом ранее, сказал он.