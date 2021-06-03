Биробиджан, , 03:00 — REGNUM В Еврейской АО продолжают ежесуточно выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. За последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По состоянию на утро 3 июня за весь период пандемии в Еврейской АО зарегистрировали 4,5 тысячи носителей коронавируса.

За сутки ещё один пациент был выписан в связи с полным выздоровлением. Всего в области успешно справился с болезнью 4321 человек. В инфекционных госпиталях на лечении от COVID-19 находятся 15 пациентов — коечный фонд заполнен на 17%. Ещё 21 носитель коронавируса лечится на дому.

Список жертв COVID-19 пополнился в ЕАО ещё одним человеком. За весь период пандемии в области скончались 143 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО по состоянию на 2 июня привились от коронавируса уже более 14,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию, поставив обе прививки, более 11 тыс. жителей области.