Минск, , 02:57 — REGNUM Задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии), заявил о конфликте с человеком, который мог его подставить. Фрагмент беседы с задержанным 2 июня показал белорусский телеканал ОНТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый», — сказал Протасевич журналистам, не называя его имени.

По его словам, в последние дни этот конфликт обострился, и ему «пообещали проблемы». В день задержания Протасевич написал о своём маршруте в рабочий чат, поэтому в аэропорту Минска сразу сделал вывод о том, что его «подставил» кто-то из осведомлённых недоброжелателей.

Протасевич выразил уверенность, что у этого человека «были связи с киберпартизанами (которые осуществляли хакерские атаки на сайты госорганизаций в Белоруссии и собирали информацию о силовиках — ред.), которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси, причём массовыми».

Ранее пресс-секретарь делегации ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Московский заявил, что Украина использует Протасевича для срыва переговоров по Донбассу.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР рассказали, как Украина использует Протасевича для срыва переговоров