Норильск, Красноярский край, , 02:58 — REGNUM Экологи Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись в Заполярье для очистки от металлолома территории Минобороны РФ в посёлке Волочанка Таймырского района Красноярского края. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ЦВО на сайте военного ведомства.

«Более 30 военнослужащих и около 20 единиц автомобильной и специальной техник выдвинулись из Самары в Новосибирск железнодорожным эшелоном. Затем военнослужащие экологического взвода с военного аэродрома Толмачёво транспортными самолётами ЦВО будут доставлены в Норильск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно к месту выполнения работ в посёлке Волочанка экологическое подразделение и необходимую для выполнения работ технику доставят транспортные вертолёты Ми-8 и Ми-26. К очистке территории от экологического мусора военные экологи должны приступить 10 июня. Личный состав обеспечен необходимой для жизнедеятельности в условиях Арктической зоны экипировкой, прошёл соответствующее обучение и инструктаж.

Из Арктики в 2021 году планируется вывезти порядка 600 тонн различного мусора, в основном металлолома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике в ходе сезонных работ экологи Северного флота (СФ) собрали около 300 тонн металлолома на острове Кильдин в Баренцевом море.

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