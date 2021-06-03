Менло-Парк, США, , 02:41 — REGNUM Информация о разблокировке учетных записей экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram не соответствует действительности, сообщил пресс-служба компании на официальной странице в Twitter.

«Статус Трампа на нашей платформе нисколько не изменился», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все аккаунты Трампа в социальных сетях, принадлежащих Facebook, по-прежнему остаются заблокированными. При этом ранее ряд американских СМИ заявил, что экс-президент США якобы вновь получит доступ к своим учетным записям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закрылся блог экс-президента США Дональда Трампа на отдельной платформе для общения со своими сторонниками. Представители Трампа не исключали, что бывший глава Белого дома откроет аккаунты в неких других социальных сетях.

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