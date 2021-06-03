Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена полна решимости возложить вину за новые кибератаки на Россию, сообщило 2 июня агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство привело комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного советника по национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа Тома Боссерта. Они предполагают, что кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS была совершена преступной группировкой, которая «вероятно, базируется в России».

«Президент Байден определённо считает, что президент (России Владимир) Путин и российское правительство должны сыграть определенную роль в пресечении и предотвращении этих атак», — сказала представитель Госдепа США.

В свою очередь Том Боссерт заявил, что «Байден продемонстрировал свою готовность привлечь Россию к ответственности за атаку на трубопровод, даже если она была совершена преступной организацией».

«Это большой шаг вперед», — сказал он.

Агентство подсчитало, что проникновение в IT-системы компании JBS стало третьей атакой на американские предприятия после инаугурации Байдена в январе — от действий злоумышленников пострадали также SolarWinds и Colonial Pipeline Co.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия и США находятся в контакте по поводу хакерской атаки на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия находится в контакте с США по кибератаке на JBS — МИД РФ