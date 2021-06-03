Белград, , 07:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Сербии 2 июня сообщили, что главный принцип сербского народа не вмешивается ни в чьи внутренние дела. Сербия, по их словам, способствует тому, чтобы демократические стандарты в соблюдении индивидуальных и коллективных прав стали универсальной ценностью в регионе. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

«Сербия много лет назад показывает, что она является истинным столпом стабильности региона, постоянно настаивая на проведении политики невмешательства в дела других государств. Однако она не намерена отказываться от беспокойства по поводу позиции сербского народа в соседних государствах», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Черногории.

В заявлении говорится, что забота о положении своего народа, особенно в тех странах, где это население является доминирующим, полностью согласуется с демократическими ценностями, на которые опирается современная Европа.