Бразилиа, , 02:23 — REGNUM За последние сутки бразильские медслужбы выявили 95 601 случай заражения коронавирусом, 2 июня сообщается на сайте минздрава Бразилии.

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Общее число подобных фактов, которые были зарегулированы в стране, достигло 16 720 081. При этом 15 168 330 человек уже излечились.

Кроме того, в Бразилии за 24 часа зафиксировали 2507 летальных исходов при заболевании COVID-19. Всего в стране по указанной причине скончались 467 706 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) должно провести новое заседание по вопросу разрешения импорта в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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