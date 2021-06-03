Подгорица, , 02:25 — REGNUM За последние шесть месяцев правительство Черногории и премьер-министр Здравко Кривокапич не предприняли никаких шагов, которые бы оправдали негативный подход и риторику Сербии, заявили 2 июня в министерстве иностранных дел Черногории. По его словам, эта риторика является недипломатичной. В министерстве отметили, что во время всех встреч официальных лиц двух стран выражалось желание улучшить отношения с Сербией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Как отмечается в заявлении черногорского министерства, Черногория определила добрососедское и региональное сотрудничество в качестве одного из ключевых основ своей внешней политики.

«Это, учитывая размер нашего государства, а также географическое расположение, национальный интерес всех его граждан, который выходит за рамки мандата любого правительства и является долгосрочной целью, к которой должны стремиться все политические партии и заинтересованные стороны. После создания нового правительства в качестве одного из наших приоритетов мы определили необходимость улучшения отношений со всеми соседями, особенно с Сербией», — указано в заявлении.