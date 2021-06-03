Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с советником канцлера Германии Яном Хеккером в Вашингтоне и обсудил ситуацию вокруг России и Украины, а также проект строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что на переговорах обсуждались вопросы международной политики. В частности, немецких и американских делегатов беспокоила ситуация в России, на Украине, обстановка вокруг Ирана и на Балканах. Также эксперты обсуждали проект строительства газопровода «Северный поток — 2» и угрозы, которые он якобы несет для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Сенат США не отменять санкции против «Северного потока — 2». По его словам, это якобы самый эффективный инструмент давления на Россию.

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