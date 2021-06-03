Красноярск, , 02:24 — REGNUM В четверг, 3 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +29…+31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 3 на 4 июня ожидается до +14…+16 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость северо-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В пятницу, 4 июня, в Красноярске до +18…+25 °C днём и +11…+13 °C ночью. Облачно, дождь.

В субботу, 5 июня, в Красноярске ожидается до +12…+18 °C днём. Ночью — до +6…+8 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 июня в центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха до +27…+32 °C, местами гроза.

3−4 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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