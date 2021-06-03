Буэнос-Айрес, , 02:07 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки скончались 587 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на аргентинской территории выросло до 79 320. Также за минувшие сутки в стране 35 017 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 3 852 156 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

При этом власти Аргентины признают, что республика испытывает самый сложный период с начала пандемии. В настоящее время палаты интенсивной терапии в больницах страны заполнены пациентами с COVID-19 на 76,6%.