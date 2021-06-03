Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Значительный арсенал гиперзвуковых ракет имеют и продолжают наращивать противники США, заявил представитель отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт 2 июня на конференции Центра стратегических и международных исследований.

Кроме того, по его словам, такие страны также обладают значительным запасом баллистических ракет. Уайт отметил, что США отстают по аналогичным характеристикам своего вооружения.

Он также подчеркнул, что американской стороне нельзя бездействовать и необходимо срочно активизировать собственные разработки, поскольку противники Вашингтона располагают более мощным потенциалом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая военно-морские силы США провели первое испытание нового ракетного двигателя, предназначенного для запуска гиперзвуковых ракет.

Читайте также: ВМС США заявили о первых испытаниях двигателя для гиперзвуковых ракет