Брюссель, , 01:53 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о необходимости вывода Вооружённых сил Азербайджана с территории Армении. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Встреча прошла в Брюсселе. Пашинян и Мишель сначала провели частные переговоры, затем продолжили встречу в формате рабочего ужина.

«И. о. премьер-министра Армении подробно рассказал о региональных событиях, последовавших за 44-дневной арцахской войной, и в этом контексте представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении», — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель Евросовета поприветствовал приверженность Армении поиску мирного политического решения армяно-азербайджанского конфликта и выразил готовность Евросоюза поддержать этот процесс.

Ранее в Ереване заявили, что сообщения из азербайджанского минобороны о попытке вторжения на территорию Азербайджана вооруженных сил Армении являются дезинформацией.

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