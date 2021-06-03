Гавана, , 01:48 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1191 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«Мы до сих пор не взяли распространение инфекции под контроль, несмотря на принятые меры», — заявил главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран.

Отмечается, что 1129 случаев были связаны с распространением COVID-19 внутри страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 144 514.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 977 человек. По-прежнему наиболее крупный очаг распространения инфекции находится в столице республики Гаване.