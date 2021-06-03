Анкара, , 01:57 — REGNUM Европейский парламент и Совет ЕС 2 июня подписали политическое соглашение о новом инструменте предвступительной помощи с общим бюджетом в 14,162 млрд евро для Западных Балкан и Турции в период с 2021 до 2027 года. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Данный инструмент поддерживает страны-кандидаты и потенциальных кандидатов в процессе реформ и удовлетворения критериям присоединения к Союзу.

«Это долгожданное соглашение о нашей амбициозной финансовой помощи является позитивным, желанным и сильным сигналом для стран Западных Балкан и Турции. Согласованный пакет представляет собой солидные инвестиции в будущее региона и поддерживает проведение ключевых политических, институциональных, социальных и экономических реформ в соответствии со стандартами ЕС и постепенное согласование с его правилами и политикой», — отметил комиссар по расширению Оливер Вархели.