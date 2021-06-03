Москва, , 01:34 — REGNUM Политика ряда западных стран по дестабилизации ситуации в России представляет одну из угроз национальной безопасности, заявил журналистам аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

3 июня Совбез России отмечает 29-летие. Указ президента РФ о создании этого конституционного органа был подписан 3 июня 1992 года.

«Совет безопасности РФ первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности», — сообщил Аношин по случаю памятной даты.

По словам представителя Совбеза, современные вызовы и угрозы связаны «с международным экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, а также с политикой ряда стран Запада, ориентированной на подрыв единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, в том числе с использованием технологий цветных революций».

Аношин отметил также, что Совбез за 29 лет работы объединил усилия федеральных и региональных органов власти в России, гражданского общества, научных и экспертных кругов. Сегодня эти усилия направлены на решение ключевых задач в области безопасности и развития страны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готова дать силовой ответ на угрозы её суверенитету и территориальной целостности.

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