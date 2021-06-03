Оттава, , 01:15 — REGNUM Саммиты стран G7 («Большой семерки») и НАТО, которые пройдут в середине июня, намерен посетить премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 2 июня сообщили на сайте канадского правительства.

Встреча лидеров государств «Группы семи» должна состояться с 11 по 13 июня в Великобритании, а мероприятие НАТО — 14 июня в Бельгии. Трюдо планирует обсудить с представителями других стран борьбу с пандемией коронавируса, а также еще несколько важных тем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из тем, которая будет затронута на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе, станет инцидент с незапланированной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

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