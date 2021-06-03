Исламабад, , 01:05 — REGNUM Взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте в районе Южный Вазиристан на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанской армии.

Сообщается, что на КПП сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб 26-летний солдат армии Пакистана. После происшествия военные оцепили территорию и начали операцию по поиску террористов. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая взрыв прогремел на дороге в пакистанской провинции Белуджистан. В результате теракта пострадали пять человек.

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