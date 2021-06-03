Вашингтон, , 00:53 — REGNUM По меньшей мере 63% представителей взрослого населения США сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции, заявил американский президент Джо Байден 2 июня в ходе брифинга.

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По словам главы Белого дома, в начале мая он призывал добиться вакцинации не менее 70% жителей страны. Байден отметил, что этот показатель достигнут в 12 штатах.

Кроме того, президент подчеркнул, что в течение следующих нескольких дней в США станет еще больше регионов, где будут воплощены подобные планы. Глава государства также попросил граждан старше 40 лет увеличить активность в вопросе вакцинации от COVID-19.

Он добавил, что, если уже получившие препарат люди поторопятся, то они пройдут полный курс иммунизации к 4 июля — Дню независимости США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что работодателей обяжут предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые больничные в случае появления у них побочных эффектов после прививки от коронавирусной инфекции.

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