Брюссель, 3 июня 2021, 00:56 — REGNUM Европейская комиссия объявила о планах по созданию специального электронного кошелька для цифровой идентификации, который позволит европейцам получать доступ к государственным и частным услугам. Утверждается, что этот способ внедряется из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая увеличила популярность онлайн-услуг.
Об этом сообщает информационные портал EURACTIV.COM 2 июня 2021 года.
Этот шаг также направлен на противодействие растущей популярности электронных кошельков, предлагаемых Apple, Alphabet, Google, Thales и финансовыми учреждениями, которые, по мнению некоторых экспертов, имеют проблемы с конфиденциальностью и защитой данных.
В 73-страничном документе говорится также, что с помощью цифрового кошелька можно будет ставить электронные подписи, что может способствовать более активному участию граждан в политической жизни. Ожидается, что выгоды ЕС от внедрения электронного кошелька составят €9,6 млрд и 27 000 рабочих мест в течение пяти лет.
Еврокомиссия также декларирует, что за счет сокращения выбросов парниковых газов, связанных с предоставлением общественных услуг, электронный кошелек может оказать положительное влияние на окружающую среду.
В настоящее время 14 стран ЕС имеют свои собственные схемы цифровой идентификации, из которых только 7 являются мобильными приложениями.
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