Брюссель, , 00:56 — REGNUM Европейская комиссия объявила о планах по созданию специального электронного кошелька для цифровой идентификации, который позволит европейцам получать доступ к государственным и частным услугам. Утверждается, что этот способ внедряется из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая увеличила популярность онлайн-услуг.

Об этом сообщает информационные портал EURACTIV.COM 2 июня 2021 года.

Этот шаг также направлен на противодействие растущей популярности электронных кошельков, предлагаемых Apple, Alphabet, Google, Thales и финансовыми учреждениями, которые, по мнению некоторых экспертов, имеют проблемы с конфиденциальностью и защитой данных.

« Кошелек для цифровой идентификации может использоваться в любой точке ЕС для идентификации и аутентификации для доступа к услугам в государственном и частном секторах, позволяя гражданам контролировать, какие данные передаются и как они используются », — говорится в специальном документе Еврокомиссии.

В 73-страничном документе говорится также, что с помощью цифрового кошелька можно будет ставить электронные подписи, что может способствовать более активному участию граждан в политической жизни. Ожидается, что выгоды ЕС от внедрения электронного кошелька составят €9,6 млрд и 27 000 рабочих мест в течение пяти лет.

Еврокомиссия также декларирует, что за счет сокращения выбросов парниковых газов, связанных с предоставлением общественных услуг, электронный кошелек может оказать положительное влияние на окружающую среду.

В настоящее время 14 стран ЕС имеют свои собственные схемы цифровой идентификации, из которых только 7 являются мобильными приложениями.

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