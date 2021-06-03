Анкара, , 00:42 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 7181 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 5 263 697. Также за минувшие сутки на турецкой территории умерли 112 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Турции от осложнений COVID-19 умерли 47 768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти ввели требование обязательного карантина для прибывающих в республику из восьми государств. Требование затрагивает пассажиров, приезжающих в Турцию из ЮАР, Индии, Бангладеш, Пакистана, Афганистана, Бразилии, Непала и Шри-Ланки.